T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 07 Şubat 2024 / 00:01



Sayı :2022/1575 Esas

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Mülayim ile Cazibe'den olma,06/03/1970 dğ.lu, Ali KURTULUŞ'a çıkartılan tebligatların iade gelmesi, yurtdışı adresine çıkartılan tebligatın, adreste ulaşılamadığı belirtilerek iade edilmiş olduğu, tebligatların bir türlü yapılaması nedeniyle Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın atılı bulunduğu 06/03/2024 tarih saat 09.30 de Dava Dilekçesi ile Tensip Zaptına ilişkin olarak, belirlenen günde ÖN İNCELEME DURUŞMASI yapılacağı, taraflar sulhe ve arabuluculuğa teşvik edileceğinden sulh için hazırlığı yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve davaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürede tarafların dilekçede gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla açıklamayı yapmaları süresinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf da takip etmez ise dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur.