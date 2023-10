T.C. GEMLİK5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/152 Esas

KARAR NO : 2022/568 Karar

C.SAV.ESAS NO : 2020/913

MÜŞTEKİ : OZLEM PATERNOSTER, Ronald Stanley ve Shırley Mae kızı, 17/03/1975 MELBOURNE doğumludur. T.C:99745366830

SANIK : OĞUZ HAN SÜR, Arif ve Şükriye oğlu, 04/06/2000 KOCAALİ doğumlu, SAKARYA, KOCAALİ, Hızar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Merkez Mah. MehmetAkif Ersoy Cad. No:35 B- İç Kapı No:2- Kocaali/SAKARYA adresinde oturur. T.C:53941507206

SUÇ : Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

SUÇ TARİHİ : 03/08/2018

UYGULANAN KANUN MAD. : TCK'nın 89/1, 22/3 ve 53/1. maddeleri

VERİLEN CEZA MİKTARI : Beraat

KARAR TARİHİ : 22.11.2022

Mahkememizin 22.11.2022 tarih ve 2022/152 Esas, 2022/568 Karar sayılı ilamı, müşteki Ozlem PATERNOSTER'e tebliğ edilemediği, MERNİS adresinin de bulunmadığı anlaşılmakla kararın müştekiye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf hakkının bulunduğu,

Yukarıda yazılı hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat yasasının ilgili maddeleri gereğince RESMİ GAZETEDE İLANINI, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.