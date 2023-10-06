T.C. GEMLİKSULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01



Sayı : 2018/615 Esas 25/09/2023

İLANDIR

Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Muharrem ve Azize'den olma 20/01/1959 dogumlu, Atila BÜYÜKABACI ile Halil Kamil ve Ann Dorthy Jakson'dan olma, 02/04/1984 doğumlu, Cem BÜYÜKABACI'ya Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın atılı bulunduğu 17/01/2024 tarih saat. 09.30'a ''Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususu ilanen tebliğ olunur.