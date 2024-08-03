T.C. Germencik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DAVA DOSYALARI: 2024/154 Esas, 2024/155 Esas, 2024/156 Esas, 2024/157 Esas, 2024/158 Esas, 2024/159 Esas, 2024/160 Esas, 2024/161 Esas, 2024/162 Esas, 2024/163 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Aydın ilinde kurulacak olan DAMPINAR RES üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 06/11/2023 tarih ve 12202-3 Karar, 10/02/2022 tarih ve ÖN/10774-11/05124 numaralı Önlisansı kapsamında Kamu yararı Kararı gereğince aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda belirtilen taşınmazların, kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Taşınmaz malikleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile bedel üzerinden anlaşma sağlanılamadığından, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır. Aşağıda dosya numaraları verilmiş davaların sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri (davalılar) adına T.C. Ziraat Bankası Germencik Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda dava dosya numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerine ilişkin, iddia ve itirazları olan ilgililerin, tüm iddia ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememiz dosyasına yazılı olarak bildirmeleri, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aleyhine İdari Yargıda İptal veya maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açarak dava bilgileri ve yürütmenin durdurulması kararlarının belgeleri ile belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşmiş sayılacağı ve mahkemece belirlenecek bedelin üzerinden, taşınmazın ve/veya taşınmazda irtifak hakkının kamulaştırma işlemini yapan idare adına tescil edileceği; ilgililerin konuya, taşınmaza ve değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememiz dosyasına yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı Kanun'un 10.maddesi (4650 sayılı kanunun 2. Md.ile değişik) gereğince İLAN olunur.
|S.NO
|E. NO
|İLİ
|İLÇESİ
|KÖYÜ/
MAH.
|A.NO
|P.NO
|MALİK BİLG.
|TAŞ.CİNSİ
|TAŞ.YÜZ ÖLÇ.
|1
|2024/
154
|AYDIN
|GER
MENCİK
|DAĞ
YENİ
|356
|6
|OKTAY KACAR
|ZEYTİN BAHÇESİ
|227,96
|2
|2024/
155
|AYDIN
|GER
MENCİK
|DAĞ
YENİ
|356
|7
|HALİL YILDIRIM
|İNCİR BAHÇESİ
|34,44
|3
|2024/
156
|AYDIN
|GER
MENCİK
|HABİB
LER
|104
|2
|HALİL ÖZVE DAVA ARK.
|TARLA
|1.921,69
|4
|2024/
157
|AYDIN
|GER
MENCİK
|HABİB
LER
|108
|1
|İSMAİL GEÇİLİ VE DAVA ARK.
|TARLA
|1.591,01
|5
|2024/
158
|AYDIN
|GER
MENCİK
|HABİB
LER
|110
|2
|FATMA IŞIK
|İNCİR BAHÇESİ
|108,03
|6
|2024/
159
|AYDIN
|GER
MENCİK
|HABİB
LER
|118
|4
|HALİL ÖZ
|SEBZE BAHÇESİ
|236,14
|7
|2024/
160
|AYDIN
|GER
MENCİK
|HABİB
LER
|118
|9
|HALİL KADEM
|SEBZE BAHÇESİ
|112,15
|8
|2024/
161
|AYDIN
|GER
MENCİK
|HABİB
LER
|223
|1
|MERYEM YALÇIN VE DAVA ARK.
|TARLA
|5.348,26
|9
|2024/
162
|AYDIN
GER
|HABİB
LER
|225
|1
|ALİ IŞIK
|TARLA
|1.249,86
|10
|2024/
163
|AYDIN
|GER
MENCİK
|HABİB
LER
|233
|2
|MÜHYETTİN CANCAN
|TARLA
|9,79
#ilangovtr BASIN NO: ILN02071354