T.C. Germencik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi:

T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVA DOSYALARI: 2024/154 Esas, 2024/155 Esas, 2024/156 Esas, 2024/157 Esas, 2024/158 Esas, 2024/159 Esas, 2024/160 Esas, 2024/161 Esas, 2024/162 Esas, 2024/163 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Aydın ilinde kurulacak olan DAMPINAR RES üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 06/11/2023 tarih ve 12202-3 Karar, 10/02/2022 tarih ve ÖN/10774-11/05124 numaralı Önlisansı kapsamında Kamu yararı Kararı gereğince aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda belirtilen taşınmazların, kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Taşınmaz malikleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile bedel üzerinden anlaşma sağlanılamadığından, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır. Aşağıda dosya numaraları verilmiş davaların sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri (davalılar) adına T.C. Ziraat Bankası Germencik Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda dava dosya numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerine ilişkin, iddia ve itirazları olan ilgililerin, tüm iddia ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememiz dosyasına yazılı olarak bildirmeleri, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aleyhine İdari Yargıda İptal veya maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açarak dava bilgileri ve yürütmenin durdurulması kararlarının belgeleri ile belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşmiş sayılacağı ve mahkemece belirlenecek bedelin üzerinden, taşınmazın ve/veya taşınmazda irtifak hakkının kamulaştırma işlemini yapan idare adına tescil edileceği; ilgililerin konuya, taşınmaza ve değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememiz dosyasına yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı Kanun'un 10.maddesi (4650 sayılı kanunun 2. Md.ile değişik) gereğince İLAN olunur.

S.NOE. NOİLİİLÇESİKÖYÜ/
MAH.		A.NOP.NOMALİK BİLG.TAŞ.CİNSİTAŞ.YÜZ ÖLÇ.
12024/
154		AYDINGER
MENCİK		DAĞ
YENİ		3566OKTAY KACARZEYTİN BAHÇESİ227,96
22024/
155		AYDINGER
MENCİK		DAĞ
YENİ		3567HALİL YILDIRIMİNCİR BAHÇESİ34,44
32024/
156		AYDINGER
MENCİK		HABİB
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42024/
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MENCİK		HABİB
LER		1081İSMAİL GEÇİLİ VE DAVA ARK.TARLA1.591,01
52024/
158		AYDINGER
MENCİK		HABİB
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72024/
160		AYDINGER
MENCİK		HABİB
LER		1189HALİL KADEMSEBZE BAHÇESİ112,15
82024/
161		AYDINGER
MENCİK		HABİB
LER		2231MERYEM YALÇIN VE DAVA ARK.TARLA5.348,26
92024/
162		AYDIN

GER
MENCİK

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LER		2251ALİ IŞIKTARLA1.249,86
102024/
163		AYDINGER
MENCİK		HABİB
LER		2332MÜHYETTİN CANCANTARLA9,79

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071354