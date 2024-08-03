T.C. Germencik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVA DOSYALARI: 2024/154 Esas, 2024/155 Esas, 2024/156 Esas, 2024/157 Esas, 2024/158 Esas, 2024/159 Esas, 2024/160 Esas, 2024/161 Esas, 2024/162 Esas, 2024/163 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Aydın ilinde kurulacak olan DAMPINAR RES üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 06/11/2023 tarih ve 12202-3 Karar, 10/02/2022 tarih ve ÖN/10774-11/05124 numaralı Önlisansı kapsamında Kamu yararı Kararı gereğince aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda belirtilen taşınmazların, kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Taşınmaz malikleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile bedel üzerinden anlaşma sağlanılamadığından, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır. Aşağıda dosya numaraları verilmiş davaların sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri (davalılar) adına T.C. Ziraat Bankası Germencik Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda dava dosya numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerine ilişkin, iddia ve itirazları olan ilgililerin, tüm iddia ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememiz dosyasına yazılı olarak bildirmeleri, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aleyhine İdari Yargıda İptal veya maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açarak dava bilgileri ve yürütmenin durdurulması kararlarının belgeleri ile belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşmiş sayılacağı ve mahkemece belirlenecek bedelin üzerinden, taşınmazın ve/veya taşınmazda irtifak hakkının kamulaştırma işlemini yapan idare adına tescil edileceği; ilgililerin konuya, taşınmaza ve değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememiz dosyasına yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı Kanun'un 10.maddesi (4650 sayılı kanunun 2. Md.ile değişik) gereğince İLAN olunur.

S.NO E. NO İLİ İLÇESİ KÖYÜ/

MAH. A.NO P.NO MALİK BİLG. TAŞ.CİNSİ TAŞ.YÜZ ÖLÇ. 1 2024/

154 AYDIN GER

MENCİK DAĞ

YENİ 356 6 OKTAY KACAR ZEYTİN BAHÇESİ 227,96 2 2024/

155 AYDIN GER

MENCİK DAĞ

YENİ 356 7 HALİL YILDIRIM İNCİR BAHÇESİ 34,44 3 2024/

156 AYDIN GER

MENCİK HABİB

LER 104 2 HALİL ÖZVE DAVA ARK. TARLA 1.921,69 4 2024/

157 AYDIN GER

MENCİK HABİB

LER 108 1 İSMAİL GEÇİLİ VE DAVA ARK. TARLA 1.591,01 5 2024/

158 AYDIN GER

MENCİK HABİB

LER 110 2 FATMA IŞIK İNCİR BAHÇESİ 108,03 6 2024/

159 AYDIN GER

MENCİK HABİB

LER 118 4 HALİL ÖZ SEBZE BAHÇESİ 236,14 7 2024/

160 AYDIN GER

MENCİK HABİB

LER 118 9 HALİL KADEM SEBZE BAHÇESİ 112,15 8 2024/

161 AYDIN GER

MENCİK HABİB

LER 223 1 MERYEM YALÇIN VE DAVA ARK. TARLA 5.348,26 9 2024/

162 AYDIN GER

MENCİK HABİB

LER 225 1 ALİ IŞIK TARLA 1.249,86 10 2024/

163 AYDIN GER

MENCİK HABİB

LER 233 2 MÜHYETTİN CANCAN TARLA 9,79

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071354