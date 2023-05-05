T.C.GERMENCİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2023 / 00:01

İ L A N

ESAS NO : 2022/43 Esas

Dava konusu: Aydın İli, Germencik İlçesi, Balatçık Mah., Kanberdağı Mevkinde bulunan güneyinden tescil harici alan(yol) ve 193 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, doğusundan yol ve 105 ada 10 parsel sayılı taşınmaz, kuzeyinden 105 ada 8 parsel sayılı taşınmaz, batısından tescil harici alan ve 191 ada 1 parsel sayılı taşınmazlarla sınırlı 11.779,50 m² yüzölçümlü tescil harici alanın davacı Mehmet ve Elif oğlu, 1943 doğumlu Hasan YALÇINKAYA adına tescili talep olunmakla; bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişi ya da kişiler var ise işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde dava dosyasına dilekçe ile başvurması gerektiği aksi halde taşınmazda hak iddia eden başkaca kimsenin bulunmadığının kabul edileceği hususu İHTAR ve İLAN olunur.