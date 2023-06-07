T.C. GERMENCİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/2 SATIŞ

Yayın Tarihi: 07 Haziran 2023 / 00:01

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, NEŞETİYE Mahalle/Köy, 158 Ada, 23 Parsel, Taşınmaz parsel zemin itibari il ...

Adresi : Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Mah. Germencik / AYDIN

Yüzölçümü : 4.558,33 m2

İmar Durumu : 1:1000 ölçekli uygulama imar planı dışında, köy içinde, tip imar yönetmeliği uyarınca h=7,50 m, 2 kat, E=0,40 yapılaşma şartlarındadır.

Kıymeti : 3.185.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 14:21

23/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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