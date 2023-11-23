T.C. GİRESUN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/16 Ort.Gid.Satış Giresun 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 25/01/2022 tarih 2020/1102 esas 2022/153 karar sayılı ilamı ile satışına karar verilen; Giresun ili Keşap ilçesi Arnavutköyü 108 ada 25 parsel sayılı taşınmazın elektronik satış ormanda açık artırma sureti ile satışı yapılacak olup, 1. Satış 11/01/2024 günü 10:06'da başlayıp 18/01/2024 günü 10.06'da sona erecektir.2. Satış günü 09/02/2024 günü 10:06'da başlayıp 16/02/2024 günü 10.06'da sona erecektir. Dosyamız hissedarı; Saadet Çakıralioğlu’nun kayıtlı adresinde tebligat yapılamaması ve geçerli adresi de zabıta ve kurum tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, Ali kızı, Yurduşen’den olma, 12/03/1974 doğumlu Saadet Çakıralioğlu’na satış ilanının işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 17/11/2023