T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2023/267 Esas

Konu : Gaiplik

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen FATMA KONANÇ'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ikinci kez ilanen tebliğ olunur.28/09/2023

GAİP

TC KİMLİK NO : 26368787940

ADI SOYADI : FATMA KONANÇ

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : RABİA

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1898

DOĞUM YERİ : ERİKLİMAN

İKAMETGAH ADRESİ : -