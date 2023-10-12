T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/267 Esas
Konu : Gaiplik
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen FATMA KONANÇ'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ikinci kez ilanen tebliğ olunur.28/09/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 26368787940
ADI SOYADI : FATMA KONANÇ
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : RABİA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1898
DOĞUM YERİ : ERİKLİMAN
İKAMETGAH ADRESİ : -
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|BASIN NO: ILN01907868