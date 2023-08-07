T.C. GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 07 Ağustos 2023 / 00:01

Sayı : 2023/292 Esas Konu : gaiplikHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İBRAHİM KIZI FATMA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/08/2023

GAİPLİĞİ İSTENENLER

İBRAHİM KIZI FATMA

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Giresun ili Merkez Camili Köyü 114 ada 13 Parsel (eski 431 parsel)