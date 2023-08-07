T.C. GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 07 Ağustos 2023 / 00:01

Sayı : 2023/289 Esas Konu : GaiplikHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile FATMA null arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/08/2023

GAİPLİĞİ İSTENEN

FATMA

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Giresun ili Merkez Kemaliye Köyü 915 Parsel