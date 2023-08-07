T.C. GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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Sayı : 2023/289 Esas Konu : GaiplikHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile FATMA null arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/08/2023
GAİPLİĞİ İSTENEN
FATMA
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Giresun ili Merkez Kemaliye Köyü 915 Parsel
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01873261