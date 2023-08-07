T.C. GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/291 Esas Konu : gaiplikHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile AHMET KARISI GÜLÜZAR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/08/2023
GAİPLİĞİ İSTENENLER
AHMET KARISI GÜLÜZAR
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Giresun ili Merkez Sıvacı Köyü 129 ada 2 Parsel (eski 252 parsel)
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01873253