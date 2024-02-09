T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/1921 Esas
Konu : Gaiplik İlanı Hak.
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen BİROL ŞAHİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05/12/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 10013333262
ADI SOYADI: BİROL ŞAHİN
BABA ADI : MUSA
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 01/09/1972
DOĞUM YERİ : GİRESUN
İKAMETGAH ADRESİ : Homurlu Mah. Kıranbaşı Küme Evleri No:41 DuroğluGiresun Merkez/ GİRESUN
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|BASIN NO: ILN01980261