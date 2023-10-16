T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2022/1777
Esas Konu : Gaiplik İkinci İlan Hak. FATMA UZER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALİ AKKAYA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/10/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 39007367588
ADI SOYADI: ALİ AKKAYA
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : DUDU
DOĞUM TARİHİ : 10/07/1926
DOĞUM YERİ : BOZTEKKE
İKAMETGAH ADRESİ :
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01910484