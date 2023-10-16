T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2022/1777

Esas Konu : Gaiplik İkinci İlan Hak. FATMA UZER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALİ AKKAYA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/10/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 39007367588

ADI SOYADI: ALİ AKKAYA

BABA ADI : YUSUF

ANA ADI : DUDU

DOĞUM TARİHİ : 10/07/1926

DOĞUM YERİ : BOZTEKKE

İKAMETGAH ADRESİ :