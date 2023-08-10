T.C. GİRESUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2023 / 00:01

Sayı : 2023/266 Esas Konu : GaiplikHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile FATMA arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/08/2023

GAİPLİĞİ İSTENEN

FATMA

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Giresun ili Merkez Kayadibi Mahallesi 1085 ada 78 parsel