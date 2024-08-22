T.C. Giresun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. GİRESUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/202 Esas 16/08/2024 Konu : GAİPLİK İLANIMALİYE HAZİNESİ ile MUSTAFA (SÜRMENELİOĞLU) - ZEHRA (YUSUF SEYFİ KARISI) - HASAN (KÜÇÜKOSMANOĞLU) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilengaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİPLİĞİ İSTENENLER :

MUSTAFA (SÜRMENELİOĞLU) - ZEHRA (YUSUF SEYFİ KARISI) - HASAN (KÜÇÜKOSMANOĞLU)

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :

Giresun ili, Merkez, Hacıhüseyin Mahallesi 182 ada 25parsel

#ilangovtr BASIN NO: ILN02079115