T.C. GİRESUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/268 Esas Konu : GAİPLİKHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile HALİL OĞLU MUSTAFA VE OSMAN KIZI FATMA null arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/08/2023
Dava Konusu Taşınmaz Bilgileri:
Giresun ili Merkez Kemaliye Köyü 877 parsel
GAİPLİĞİ İSTENENLER
HALİL OĞLU MUSTAFA
OSMAN KIZI FATMA
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Giresun ili Merkez Kemaliye Köyü 877 parsel
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|BASIN NO: ILN0187408