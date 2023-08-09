T.C. GİRESUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2023 / 00:01

Sayı : 2023/268 Esas Konu : GAİPLİKHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile HALİL OĞLU MUSTAFA VE OSMAN KIZI FATMA null arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/08/2023

Dava Konusu Taşınmaz Bilgileri:

Giresun ili Merkez Kemaliye Köyü 877 parsel

GAİPLİĞİ İSTENENLER

HALİL OĞLU MUSTAFA

OSMAN KIZI FATMA

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Giresun ili Merkez Kemaliye Köyü 877 parsel