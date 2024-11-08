T.C. Gökçebey (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu'ndan
T.C. GÖKÇEBEY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
2024/2 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, ÇUKUR Mahalle 117 Ada, 2 Parsel,1/1000 uygulama imar planı içinde olup serbest sanayi tesis alanı içerisinde kalır. Gökçebey İlçe Merkezine yaklaşık 500m -1 km mesafededir.
Adresi : Zonguldak İli Gökçebey İlçesi Çukur Mahallesi 117 Ada 2 Parsel Gökçebey / ZONGULDAK
Yüzölçümü : 4.944,11 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu: Tapudaki Gibidir.
Kıymeti : 10.877.042,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki Gibidir. Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 10:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 10:04
Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. (esatis.uyap.gov.tr) adresinde ayrıntıları belirtilmiştir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02116682