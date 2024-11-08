T.C. Gökçebey (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu'ndan

Yayın Tarihi:

T.C. GÖKÇEBEY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

2024/2 SATIŞ

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, ÇUKUR Mahalle 117 Ada, 2 Parsel,1/1000 uygulama imar planı içinde olup serbest sanayi tesis alanı içerisinde kalır. Gökçebey İlçe Merkezine yaklaşık 500m -1 km mesafededir.

Adresi : Zonguldak İli Gökçebey İlçesi Çukur Mahallesi 117 Ada 2 Parsel Gökçebey / ZONGULDAK

Yüzölçümü : 4.944,11 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Tapudaki Gibidir.

Kıymeti : 10.877.042,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki Gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 10:04

Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. (esatis.uyap.gov.tr) adresinde ayrıntıları belirtilmiştir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02116682