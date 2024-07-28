T.C. Gölbaşı (Ankara) 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/625 Esas

DAVACI : ALİ EKBER TAŞDELEN-11389143370

DAVALILAR : 1- GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ANKARA)

2- ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Mahkememizde açılan tapusuz taşınmaz tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Taşpınar Mahallesinde bulunan 137 parselin batı ve güney batısını teşkil eden 2314 m2 alanın kadastro dışı alanın davacı adına tescili isteğiyle mahkememize dava açıldığı dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan kişilerin ilanın gazetede çıktığı ve mahallinde mutad vasıtalarla ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 aylık yasal bekleme ve itiraz süresi içerisinde yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dosyasına müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02069022