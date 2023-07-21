T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 1. ASLİYE HUKUKMAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2023 / 00:01

Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, ada ve parsel numarası yazılı davalıya ait taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın DSİ adına tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiştir. Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3. kişilerin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan DSİ'ye yöneltileceği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların DSİ adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin yargılama sırasında hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı (Adıyaman) Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 27/12/2022

Esas No Davacı Davalılar İli İlçesi Köyü Ada Parsel 2022/609 DSİ Genel Müd. Mustafa Suçağı Adıyaman Gölbaşı Savran

Köyü 157 106