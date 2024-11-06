T.C.Gölcük 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu'ndan

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

T.C.GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/36 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DONANMA Mahalle/Köy, 2004 Ada, 17 Parsel, Üzerinde Zemin+Dört Katlı Yapı Bulunan Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 168,33 m2

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Konut Alanı"nda kaldığı tespit edilmiştir. Yapılaşma koşulları Ayrık sam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS: 1,20 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 5.664.405,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:03 Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:03 Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:03

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.