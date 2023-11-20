T.C.GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 / 00:01

Esas No :2022/777

Davacı İLKNUR CEYLAN ile Davalılar ADEM NAMLI, AHMET NAMLI, ASLI TAŞDEMİR, AYDIN ARSLAN, AYLA ARIKBOĞA, AYŞE BEKAR, AYŞE NAMLI, AYŞE PIRILDAR, AYŞE TANSEL, BARBAROS SALMAN, BİLAL GÜNGÖR, DERYA TOKA, ESEN ÖZTÜRK, ESRA BEKAR, EYÜP BALCI, FATİH GÜNGÖR, FATMA KÜÇÜKYILMAZ, FATMA ÜNLÜ, GÜLBAHAR BEKAR, GÜLER EMİR, GÜLHANIM ÇOLAK, GÜLSER ÖZÇELİK, GÜLSER SAYIN, GÜLŞAH KİRAZ, GÜLTEN SATIR, HAKAN KÜÇÜKYILMAZ, HALİDE BEKAR, HALİL NAMLI, HANİFE KÜÇÜKATEŞ, HASAN BASRİ GÜNGÖR, HAYATİ DALGIN, HURİNAZ BEKAR, HURİYE YALÇINKAYA, HÜLYA ÇAVUŞOĞLU, HÜSNÜ DALGIN, İBRAHİM DOĞAN, İBRAHİM KÜÇÜKYILMAZ, İHSAN BALCI, İLKNUR DOĞANTEPE, İLKNUR NAMLI, İSMAİL HAKKI SALMAN, KAMİL BALCI, KEMAL ÇINAR, KENAN SATIR, KERİM ÖDÜL, KEZBAN AKIN, MAKBULE ASLANGÖZ, MEHMET ARSLAN, MEHMET BEKAR, MİTHAT GÜNGÖR, MURAT ÖDÜL, MÜCEVHER BEYAZIT, MÜKERREM SEYMEN, MÜNEVVER GENÇ, MÜRVET FRANKE, NAZAN KABAK, NİMET KÜÇÜKATEŞ, NURHAN ERAYDIN, OĞUZ BEKAR, ORHAN KÜÇÜKYILMAZ, OSMAN BEKAR, ÖZDEN DEMİRBAŞ, ÖZLEM FIRAT, RAİF BEKAR, RECEP SATIR, RUHİ BEKAR, RUHİYE YENİŞAR, SALİH GÜNGÖR, SELAMİ KÜÇÜKATEŞ, SEVAL BEKAR, SIDDIKA UZUNER, SURİYE SATIR, SÜLEYMAN BEKAR, ŞAKİR SATIR, TAHSİN KÜÇÜKATEŞ, TAYYAR NAMLI, TUNCAY KÜÇÜKATEŞ, TUNCER ARABACI, TURHAN ARABACI, TÜLAY ERTÜRK, VEYSEL KÜÇÜKATEŞ, YASEMİN NAMLI YAVUZ, YAŞAR AYDIN, YAVUZ BEKAR, ZEHRA AÇMAZ, ZEYNEP BEKAR GÜL arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan adres araştırmasında davalı Ruhi BEKAR'ın adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliğ edilemediği, bu nedenle davalı Ruhi BEKAR'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı tarafça Kocaeli İli, Gölcük İlçesi Saraylı Mahallesi 1056 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz ile ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup,

Duruşma günü 03/04/2024 saat 09:00'da HMK 147. Maddesi uyarınca mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadığınız ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.