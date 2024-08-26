T.C. Gölcük (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
T.C. GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/22 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1767 Ada, 7 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi : Kocaeli İli Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 488,25 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına göre Ayrık Nizam 2 kat, Emsal: 0.80 yoğunluğunda yapılaşma koşulları ile ticaret kullanımında kalmaktadır.
Kıymeti : 4.258.375,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:01
22/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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