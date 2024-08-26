T.C. Gölcük (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/22 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1767 Ada, 7 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Kocaeli İli Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 488,25 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına göre Ayrık Nizam 2 kat, Emsal: 0.80 yoğunluğunda yapılaşma koşulları ile ticaret kullanımında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.258.375,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:01

22/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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