T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/314 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Yamadı Köyü Kocagen Mevki 805 parsel sayılı yol vasfında, yüzölçümü 12,77 m² olan taşınmazda 12,77 m²lik alanlar için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Halil Canşimşek, İbrahim Canşimşek, Meryem Canyurt, Mustafa Canşimşek, Zeynep Koç aleyhine 12,77 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/314 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023