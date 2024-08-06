T.C. Gölhisar Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 06 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/262 Esas

Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Çeşme Mahallesi 128 ada 48 parsel sayılı arsa vasfında, yüzölçümü 907,00 m² olan taşınmazda 25,69m² lik alan için davacı tarafından davalı Bayram Kara aleyhine 26,69 m² lik alanın idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/258 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.31/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02072220