T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/308 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu olan; Burdur İli Çavdır İlçesi Çınar Mahallesi Burun Mevki 636 ada 129 parsel sayılı tarla vasfında, yüzölçümü 6.988,08 m² olan taşınmazda 685,06 m²lik alanlar için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Şevki Eröz aleyhine 685,06 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/308 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023