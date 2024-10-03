T.C. Gönen (Balıkesir) 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 03 Ekim 2024 / 00:01

T.C.

GÖNEN (BALIKESİR) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/336-337-338-339-340-341

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU vekili ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

- Aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların davacı idarece dava konusu Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Fındıklı Mahallesi, 16 parsel sayılı taşınmazın tamamının türbin alanı olarak diğer parsellerin yol olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılması için Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesini ve Tüm Takyidatların bedele yansıtılarak Maliye Hazinesi adına tescilini, tespit edilecek bedelinden acele el koyma dosyasında yatırılan bedelden mahsup edilmesine karar verilmesini istemiştir.

- Kamulaştırma yapan idarenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yaptığının, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin, açılacak davada husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yöneltilebileceğinin, tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Gönen Şubesi Müdürlüğüne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğinin Kamulaştırma Kanunu 10/III maddesi uyarınca davalılara İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

GÖNEN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE DAVA DİLEKÇESİNİN İLANEN TEBLİĞİ