T.C. Gülnar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

T.C.

GÜLNAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Mersin İli, Gülnar İlçesi, ÇUKURASMA Mahallesi, Dadra Mevkii, 109 Ada, 2 Parselde bulunan satışa konu taşınmaz, tapu kaydında "kargir ev ve tarla" vasfındadır. Parsel Gülnar-Mut yoluna uçuş mesafesi olarak uzaklığı yaklaşık 1.400 m, mahalle merkezine uzaklığı 1.000 metre mesafededir. Parsel üzerinde 1 adet 2 katlı yapı, seyrek vaziyette muhtelif meyve ağaçları, bir kısmında üzüm bağı bulunup geneli boş tarladır. Parsel; ilçe merkezine, okullara, adliye sarayı ve hükümet konağına, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzak konumdadır. Mahalle yerleşim sahası içerisindedir. Parselin kuzeybatı hududunda yol, doğu hududunda dere, diğer hudutlarında tapulu taşınmazlar bulunmaktadır. Satışa konu parsel uygulama imar planı dışında kalmaktadır. Parsel; orta derin,derin toprak profilli, killi-tınlı, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli, Akdeniz bölgesine özgü (terra rossa) toprak yapısındadır. Taşınmaz, sekiler halinde teraslanmış vaziyette bulunup yaklaşık %2-3 eğimdedir. Taşınmaz, erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, imar-ihya gereksinimi olmayan bir tarladır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz, kuru tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde; 2 adet yaklaşık 5-20 yaş aralığında ceviz ağacı, 6 adet yaklaşık 20 yaşlarında nar ağacı, 1 adet yaklaşık 15 yaşlarında incir ağacı, 61 adet yaklaşık 10-30 yaş aralığında badem ağacı, 100 adet yaklaşık 10 yaşlarında üzüm bağı, 1 adet yakklaşık 4 yaşlarında zeytin ağacı, 2 adet yaklaşık 7-15 yaş aralığında kavak ağacı bulunup ağaçların bakımlı, verim çağında ve mahsuldar olduğu görülmüştür. Parsel üzerinde bulunan zirai muhdesatın toplam değeri 250.951,00 TL'dir. Taşınmazın kuzeydoğusunda bulunan yapının zemin katı 128,00 m2 üst katı 118,00 m2 olmak üzere iki katı 246,00 m2'dir. 3. sınıf A grubu yapılar sınıfında B.Arme tabliyeli yarı karkas türde inşa edilmiş yapıda keşif tarihi itibari ile yapı eksikliği %45 ve yıpranma oranı %32'dir. 2 katlı yapının değeri : 246,00m2 * [7.500,00TL/m2 * ( 1+%56)] * (1-%45) * (1-%32) = 1.076.446,80 TL'dir. Parselin keşif tarihi itibari ile m2 rayiç değeri 80,00 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre;Parselin tarla (zemin) değeri 80,00 TL/m2 * 8.966,67 m2 = 717.333,60 TL + Zirai muhdesat değeri = 250.951,00 TL + İnşai muhdesat değeri = 1.076.446,80 TL TOPLAM = 2.044.731,40 TL'dir.

Adresi : Mersin İli, Gülnar İlçesi, Çukurasma Mahallesi, Dadra Mevkii, 109 Ada, 2 Parsel Gülnar / MERSİN

Yüzölçümü : 8.966,67 m2

Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir.

İmar Durumu: İmar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 2.044.731,40 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 13:40

21/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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