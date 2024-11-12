T.C. Gülşehir Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 / 00:01

T.C. GÜLŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Mahkememizin 2024/206 Esas sayılı dosyasında davacı idare; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Hacıhalilli Köyü Kocayer Mevkii 124 Ada 115 Parselsayılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmaz bedelinin tespiti karşılığı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi ve bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 sayılı kanunun 5. Maddesi gereğince tarla vasfında olan taşınmazın, Kamulaştırma Kanunu 11/f md. Göre net gelir hesabı ile bedelinin tespiti ve taşınmazın kamulaştırılan kısmının müvekkili idare adına tapuya tescili davalarında;

1-16/05/2017 gün ve 7082-3 karar sayılı kararı ile Gülşehir İlçesi Hacıhalilli Köyü sınırlarında bulunan taşınmazlarda hattın isabet ettiği kısımlarda irtifak hakkı tesisi için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 5 ve 6. Maddeleri gereği ''kamu yararı'' kapsamında belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gülşehir Şubesine açılacak olan bir hesaba yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren iki (2) hafta gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği,

4-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılınabileceği,

5-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi,

6-Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda dava açmadığınız, idari davanın açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirmediğiniz takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

Hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.