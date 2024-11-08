T.C. Güroymak Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/231 Esas

Dava konusu Bitlis İli, Güroymak İlçesi, Girne mahallesi sınırları içerisindeki 395,32m² büyüklüğündekiK48-D-16-D pafta isimli taşınmaza ilişkin olarak; ile ilgili olarak söz konusu taşınmaz üzerinde itirazı bulunanların ya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartların oluşmadığına dair itirazlarını ya da hak iddialarını mahkememizin 2024/231esas sayılı dosyalarına bildirmeleri aksi halde davacının iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.