T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterlik

Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : E-72305940-2023/159/164/260/265/266/270/322/323-6455/34291 23.06.2023

Konu : İlanen Tebligat



İLGİLİ :İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU, (2023/159, 2023/164, 2023/265, 2023/266, 2023/270, 2023/322, 2023/323 Esaslar)

İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR, (2023/260, 2023/322, 2023/323 Esaslar)

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (36810) Bilal BAYRAKTAR, (2023/260 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken meslekten çıkarılan (33372) Resul ÇAKIR, (2023/260 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Elazığ Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40001) Murat ÜRÜNDÜ, (2023/265, 2023/266, 2023/270, 2023/322, 2023/323 Esaslar)

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Samsun Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34956) Hüseyin AYAR, (2023/266 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Mersin Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA, (2023/266 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR (2023/270 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR, (2023/322 Esas)

ADRESİ :Meçhul

2023/159 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 Esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında 28.09.2012 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Haldun ERMİN'in; Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/299 Esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2023/164 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 Esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında 01.12.2011 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Ahmet Sinan ERTUĞRUL'un; Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/141 Esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2023/260 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda "Balyoz" olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan ve yargılama sonunda da beraat kararı verilen Musa Farız'ın, haksız gözaltı ve tutuklama sebebiyle İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/108 Esas sayısına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2023/265 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 Esasına kayden görülen (Kamuoyunda Balyoz olarak bilinen yargılama) yargılama neticesinde, 26.09.2012 tarihinde tutuklanan, 09.10.2013 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Kenan YÜCE' nin; Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/427 Esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2023/266 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda "Balyoz" adıyla bilinen ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/427 Esasına kayden görülmekte olan davada, 06.06.2011 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Ahmet DİKMEN'in; Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/340 Esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2023/270 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda "Balyoz" adıyla bilinen ve İstanbul (Kapatılan) 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 Esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, gözaltına alman, akabinde tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Hakan İsmail ÇELİKCAN’ın; Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/23 Esas sayılı dosyasına kayden açtığı haksız koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2023/322 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul (CMK. 250 maddesi ile görevli) 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 Esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 11/02/2011 tarihinde tutuklanan, 09/10/2013 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Burhan GÖGCE'nin; Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/40 Esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2023/323 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

(Kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen) (CMK 250. madde ile yetkili) İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 Esasına kayden görülen yargılama kapsamında, 11/02/2011 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 Esasına kayden yeniden görülen yargılama kapsamında 19/06/2014 tarihinde serbest bırakılan ve yeniden yapılan yargılama sonunda da beraatine karar verilen Cemalettin BOZDAĞ'ın; Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/219 Esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konularından ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 2023/159 Esas, 02.05.2023/697 Karar sayılı, 2023/164 Esas, 02.05.2023/699 Karar sayılı, 2023/260 Esas, 06.06.2023/946 Karar sayılı, 2023/265 Esas, 06.06.2023/947 Karar sayılı, 2023/266 Esas, 06.06.2023/948 Karar sayılı, 2023/270 Esas, 06.06.2023/950 Karar sayılı, 2023/322 Esas, 06.06.2023/954 Karar sayılı, 2023/323 Esas, 06.06.2023/955 Karar sayılı kararları ile;

1)İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 19/02/2019 Tarih, 2018/115 Esas ve 2019/133 Karar sayılı kararında yer alan iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere; iş bu soruşturmaya konu müsnet eylemler nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2018/115 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

2)İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2018/115 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2018/115 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2018/115 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,

3)İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2018/115 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.