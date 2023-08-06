T.C. HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Ağustos 2023 / 00:01

Sayı : 2021/428 Esas Konu : Gaiplik İlanıDavacı Narinç Yıldırım tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan Hakkari ili Merkez ilçesi Bulak Mahallesi Cilt No:1 Hane No:286 BSN: 5'te nüfusa kayıtlı Abdullah ve Narinç oğlu, 30/04/1990 doğumlu, 12707265606 T.C Kimlik nolu MEHMET YILDIRIM'ın kendisinden uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2021/428 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. 03/08/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 12707265606

ADI SOYADI : MEHMET YILDIRIM

BABA ADI : ABDULLAH

ANA ADI : NARİNÇ

DOĞUM TARİHİ : 30/04/1990

DOĞUM YERİ : ULUDERE

İKAMETGAH ADRESİ : Kıran Mah. 1214 Sk. No:14Hakkari Merkez/ HAKKARİ