T.C. HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ağustos 2023 / 00:01



Sayı : 2022/207 Esas

Davacı Emine Duman tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan Hakkari ili Merkez ilçesi Kavaklı köyü Cilt No:28 Hane No:60 BSN: 37'de nüfusa kayıtlı Abdullah ve Emine oğlu, 08/06/1982 doğumlu, 35230515352 T.C Kimlik nolu Ramazan DUMAN'ın kendisinden uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2022/207 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 35230515352

ADI SOYADI : RAMAZAN DUMAN

BABA ADI : ABDULLAH

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 08/06/1982

DOĞUM YERİ : HAKKARİ

