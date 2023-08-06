T.C. HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2022/207 Esas
Davacı Emine Duman tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan Hakkari ili Merkez ilçesi Kavaklı köyü Cilt No:28 Hane No:60 BSN: 37'de nüfusa kayıtlı Abdullah ve Emine oğlu, 08/06/1982 doğumlu, 35230515352 T.C Kimlik nolu Ramazan DUMAN'ın kendisinden uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2022/207 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 35230515352
ADI SOYADI : RAMAZAN DUMAN
BABA ADI : ABDULLAH
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 08/06/1982
DOĞUM YERİ : HAKKARİ
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01873037