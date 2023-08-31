T.C. HAKKARİSULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı: 2023/80 Esas
Davacı Şehmus ERTUŞ tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan Hakkari ili Merkez ilçesi Dağgöl Mahallesi Cilt No:3 Hane No:23 BSN: 89'da nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Rabia oğlu, 29/01/1985 doğumlu, 29860693924 T.C Kimlik nolu Mahmut ERTUŞ'un kendisinden uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2023/80 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.
14/08/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 2986***3924
ADI SOYADI : MAHMUT ERTUŞ
BABA ADI : HÜ***N
ANA ADI : R***A
DOĞUM TARİHİ : 29/01/1985
DOĞUM YERİ : HAKKARİ
İKAMETGAH ADRESİ :
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|BASIN NO: ILN01884215