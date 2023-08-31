T.C. HAKKARİSULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2023 / 00:01

Sayı: 2023/80 Esas

Davacı Şehmus ERTUŞ tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan Hakkari ili Merkez ilçesi Dağgöl Mahallesi Cilt No:3 Hane No:23 BSN: 89'da nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Rabia oğlu, 29/01/1985 doğumlu, 29860693924 T.C Kimlik nolu Mahmut ERTUŞ'un kendisinden uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2023/80 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.

14/08/2023



GAİP

TC KİMLİK NO : 2986***3924

ADI SOYADI : MAHMUT ERTUŞ

BABA ADI : HÜ***N

ANA ADI : R***A

DOĞUM TARİHİ : 29/01/1985

DOĞUM YERİ : HAKKARİ

İKAMETGAH ADRESİ :