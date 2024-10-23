T.C. Halfeti Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/328 Esas
DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Siyah Gül Mah Belediye Cad No:2 Halfeti/ ŞANLIURFA
2- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA
3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 1.. Sokak Atatürk Türkiye 63700 Viranşehir/ ŞANLIURFA
Davacı , ELİF KARAKURT ile Davalılar , HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Yeşilözen Mahallesi Doğusu: Tescil Harici taşınmaz, Batısı: 265 parsel sayılı taşınmaz, Kuzeyi: Tescil Harici taşınmaz, Güneyi: Tescil Harici taşınmaz ile çevrili taşınmaz nizasız ve fasılasız malik sıfatı ile zilyetliği altında bulunan 1.172.93 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/328 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02108060