T.C. Halfeti Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 / 00:01

T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/328 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Siyah Gül Mah Belediye Cad No:2 Halfeti/ ŞANLIURFA

2- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 1.. Sokak Atatürk Türkiye 63700 Viranşehir/ ŞANLIURFA

Davacı , ELİF KARAKURT ile Davalılar , HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Yeşilözen Mahallesi Doğusu: Tescil Harici taşınmaz, Batısı: 265 parsel sayılı taşınmaz, Kuzeyi: Tescil Harici taşınmaz, Güneyi: Tescil Harici taşınmaz ile çevrili taşınmaz nizasız ve fasılasız malik sıfatı ile zilyetliği altında bulunan 1.172.93 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/328 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.