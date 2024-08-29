T.C. Halfeti Asliye Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından
T.C.
HALFETİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2024/589 Esas
DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Halfeti/Şanlıurfa Halfeti/ ŞANLIURFA
2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA
3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Atatürk Bulvarı No:66 Haliliye/ ŞANLIURFA
İLAN
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Kantarma Mahallesi, Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Kantarma Mahallesi sınırları içerişinde doğusu, 101 ada, kuzeybatısı 744 ve 658 parsel numaralı taşınmaz. güneyinde Şanlıurfa yolu , ile çevrili olan ve yaklaşık 11211.71 m2 tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/589esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02081366