T.C. Halfeti Asliye Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

HALFETİ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/589 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Halfeti/Şanlıurfa Halfeti/ ŞANLIURFA

2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Atatürk Bulvarı No:66 Haliliye/ ŞANLIURFA

İLAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Kantarma Mahallesi, Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Kantarma Mahallesi sınırları içerişinde doğusu, 101 ada, kuzeybatısı 744 ve 658 parsel numaralı taşınmaz. güneyinde Şanlıurfa yolu , ile çevrili olan ve yaklaşık 11211.71 m2 tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/589esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02081366