T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/641 Esas

DAVALILAR : 1- ABDULLAH ÇELİK Nilüfer Sokak Sk. Halfeti İnş Mezra Mh. Birecik/Şanlıurfa/Türkiye Birecik/ ŞANLIURFA

2- EMİNE UÇAKTÜRK

3- GÜLŞAN ÇİLKIZ

4- HADİCE ÇELİK

5- HÜLYA SUNGUR

6- MÜSLÜM TANRIKULU Balaban Mahallesi Halfeti/ ŞANLIURFA

7- NECATİ ÇELİK Meydan Mah. Seçme Sk. No:9Birecik/Şanlıurfa Birecik/ ŞANLIURFA

8- ŞEFİKA AKDENİZ

İLAN

Davacı SITKI TANRIKULU ile Davalılar ABDULLAH ÇELİK, EMİNE UÇAKTÜRK, GÜLŞAN ÇİLKIZ, HADİCE ÇELİK, HÜLYA SUNGUR, MÜSLÜM TANRIKULU, NECATİ ÇELİK, ŞEFİKA AKDENİZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Balaban Mahallesi, Kuzeyi 406 Parsel, Güneyi 405 Parsel ile çevrili 40647.61 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2022/641 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.