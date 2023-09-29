T.C. HANAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01



Sayı : 2023/72 Esas

HANAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (KAMULAŞTIRMA DUYURUSUDUR)Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü vekili Av.Serhat Pekbozacıkamulaştırmaya ilişkin yolun geçtiğiArdahan İli,Damalİlçesi, Seyitören Köyü124 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 2.574,25 m² 'lik kısmının (Davalılar/Tapu Malikleri: İlyas Cankan, İbrahim Cankan, Nejla Türkmen) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca tesis ve bedelinin tespit edilerek, irtifak hakkı bedelinin peşin olarak ödenmesi karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkının takyidatsız olarak tesis ve tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.

Kamulaştırma talep eden Karayolları Genel Müdürlüğü'nün adresi; Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:14 06420 Çankaya/ANKARA'dır.

Davalı tapu malikleri veya mirasçıları adına çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.

Açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmelidir.

30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahiplerine (TC Ziraat Bankası Hanak Şubesine) yatıralacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesi ile değişik 10. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca duyrulur.