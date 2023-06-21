T.C. HASSA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : E.94193610-2022/163-Ceza Dava Dosyası 09.06.2023

İLAN METNİ

Hassa Asliye Ceza Mahkemesinin 13/06/2022 tarih ve 2022/163 esas - 2022/529 karar sayılı dosyasında sanık Mustafa Nakırcı ve Mehmet Polat hakkında; dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı üç kez 80 TL adli para cezası ve ayrı ayrı üç kez 6.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, gerekçeli kararın, Mustafa oğlu, 1977 D.lu sanık MustafaNAKIRCI'ya tebliğinin gerektiği ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediğinden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sanık MUSTAFANAKIRCI'ya tebliğ edilmiş sayılacağı ve müştekinin tebligat tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf talebinde bulunabileceği ihtar olunur.