T.C. HASSA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2023 / 00:01



Sayı : E.94193610-2021/765-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Hassa Asliye Ceza Mahkemesinin 10/01/2022 tarih ve 2021/765 esas - 2022/23 karar sayılı dosyasında sanıklar Alsan Abdulaziz ve Faruk Şahin hakkında ; mağdur Firas Şeyhmus'a karşı " Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan ayrı ayrı 4 YIL 2 AY HAPİS, mağdur Yasin Mıhya'ya karşı eyleminden ayrı ayrı 4 YIL 2 AY HAPİS,mağdurlar Sened El Muhammed ve Zayıd El Muhammed'e karşı eylemlerinden ayrı ayrı 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, iş bu kararın sanıklar müdafii ve Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığınca istinaf edildiği, gerekçeli kararın, istinaf başvuru dilekçelerinin ve istinaf talebinin; mağdurlar Sened El Muhammed ve Zayid El Muhammed'in kanuni temsilcisi olan babası müştekiZıgnaf oğlu, 1969 D.lu, DIHAN EL MUHAMMED'e tebliğinin gerektiği ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen müştekinin adresinin tespit edilemediğinden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde müştekiye DIHAN EL MUHAMMED'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve müştekinin tebligat tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf talebinde bulunabileceği ihtar olunur