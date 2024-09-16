T.C. Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 / 00:01

İLAN

T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/241 Esas

DAVACI: SELAHATTİN ERDAL

DAVALILAR : 1- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2- MALİYE HAZİNESİ

3- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4- ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacılar tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında mahkememizce TMK'nun 713/4. Maddesi uyarınca ilan yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememizde görülmekte olan davanın Hatay ili, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesinde bulunan (322 parsele komşu) 3.701,81 m²'lik gayrimenkulün tapu kaydının davacı adına kayıt ve tescilinin talep edildiği, davanın TMK'nun 713/2. maddesi uyarınca açıldığı anlaşılmakla söz konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin TMK'nun 713/5. hükmü uyarınca son ilandan başlamak üzere 3 ay içinde mahkememize başvuruda bulunmaları hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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