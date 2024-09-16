T.C. Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden
İLAN
T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/241 Esas
DAVACI: SELAHATTİN ERDAL
DAVALILAR : 1- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2- MALİYE HAZİNESİ
3- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4- ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacılar tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında mahkememizce TMK'nun 713/4. Maddesi uyarınca ilan yapılmasına karar verilmiş olup,
Mahkememizde görülmekte olan davanın Hatay ili, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesinde bulunan (322 parsele komşu) 3.701,81 m²'lik gayrimenkulün tapu kaydının davacı adına kayıt ve tescilinin talep edildiği, davanın TMK'nun 713/2. maddesi uyarınca açıldığı anlaşılmakla söz konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin TMK'nun 713/5. hükmü uyarınca son ilandan başlamak üzere 3 ay içinde mahkememize başvuruda bulunmaları hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
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