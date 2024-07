T.C. Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

T.C.

HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2022/1216 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Mahkememizden verilen 29/12/2023 tarih ve 2022/1216-2023/4108 E/K sayılı ilamı VE Vakıflar Bölge Müdürlüğüne İzafaten Vakıflar Bölge Müdürlüğünün istinaf dilekçesi davalılar Fidan Bostancı, Al-Naz Travel Turizm Seyahat Acentalığı Ltd. Şti, GMY Gıda Turizm Organizasyon Tekstil Temizlik İnşaat Zirai Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, Metin Giyim Tekstil Turizm Otomotiv Oto Park Nakliye Petrol Ürünleri Ticaret Ltd. Şti, Ön Al Gıda Restaurant Tekstil Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Alpa Basın Yayın Kırtasiye Turizm Tanıtım Gıda ve Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti, ŞFB Bostancı Giyim Dericilik Turizm Gıda Temizlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ne 06/02/2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle adreslerinin tespit edilememesi ayrıca Fidan Bostancı, Al-Naz Travel Turizm Seyahat Acentalığı Ltd. Şti, GMY Gıda Turizm Organizasyon Tekstil Temizlik İnşaat Zirai Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, Metin Giyim Tekstil Turizm Otomotiv Oto Park Nakliye Petrol Ürünleri Ticaret Ltd. Şti, Ön Al Gıda Restaurant Tekstil Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti vekili Av. Nazım Fırat Bayındır'ın depremde vefat etmesi nedeniyle tebliğ edilemediğinden bu davalılar yönünden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 29/12/2023 tarih ve 2022/1216-2023/4108 E/K sayılı ilamı ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne izafaten Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünün istinaf dilekçesi davalılar Fidan Bostancı, Al-Naz Travel Turizm Seyahat Acentalığı Ltd. Şti, GMY Gıda Turizm Organizasyon Tekstil Temizlik İnşaat Zirai Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, Metin Giyim Tekstil Turizm Otomotiv Oto Park Nakliye Petrol Ürünleri Ticaret Ltd. Şti, Ön Al Gıda Restaurant Tekstil Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Alpa Basın Yayın Kırtasiye Turizm Tanıtım Gıda ve Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti, ŞFB Bostancı Giyim Dericilik Turizm Gıda Temizlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti yönünden iş bu ilanın yayınlandığı tarihten 1 ay sonra ilanentebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞOLUNUR.

