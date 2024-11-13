T.C. Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 / 00:01

T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/141 Esas

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar/taşınmaz payları kamulaştırılmış olup, mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır.

İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı'da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde Kamulaştırma kararıkesinleşecek olup, Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırma işlemleri tamamlanacaktır.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına aşağıda bildirilen banka şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.04/09/2024

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR:

A)2024/141 Esas sayılı dosyadan

1- Hatay ili, Antakya İlçesi, Karaali Mah., 182 ada, 46 parsel

Yüzölçümü: 72.548,36 m²

Malik:

1-MURAT MUTLU AKGÖL T.C. NO:22291968784

2-ALİ RİZA AKGÖL T.C. NO:22294968620

3-MEHMET AKGÖL TCKN:22297968566

4-ATAALLAH AKGÖL TCKN:22300968460

5-HASİP KAVAK TCKN: 19553060010

6-İSMAİL HOCAOĞLU TCKN:20987012278

7-EMİR HOCAOĞLU TCKN:21008011508

8-MÜNİR HOCAOĞLU TCKN:20990012104

9-ŞEFİKA DOĞRUTCKN: 34477562570

10-GANİME ESMER TCKN:36625490926

11-DIRĞAN DOĞRUTCKN:34543560370

12-EDHEM DOĞRU TCKN: 34540560434

13-NEZİH KAVAK TCKN:19529060822

14-NASIR DOĞRU TCKN:34534560662

15-FEVZİ DOĞRU TCKN:34531560726

16-YUSUF KAVAKTCKN:19541060466

17-ZİYA DOĞRU TCKN:34525560954

18-MÜSÜRRET KORKMAZ TCKN:37414464654

19-ORHAN DOĞRUTCKN:34510561454

20-BAYHAN KORKMAZ TCKN:33937580536

21-AYHAN DOĞRU TCKN: 34519561172

22-GÜLER DOĞRU TCKN:34498561842

23-MEHMET DOĞRUTCKN:34507561528

24-NURAY KORKMAZ TCKN:39976379216

25-SADİK BEREKETOĞLU TCKN:20381032414

26-NESİM BEREKETOĞLU TCKN:20369032870

27-ATA BEREKETOĞLU TCKN:20375032642

28-ALİ BEREKETOĞLUTCKN:20345033662

29-MUHTEREM BEREKETOĞLU TCKN:20336033954

30-ZEYNE BEREKETOĞLU TCKN:20045043626

31-MEHDİĞAR KÜÇÜKAVCI TCKN:20348033508

32-GALİP YILDIZ TCKN:44263236370

33-SUNA YILDIZTCKN:44215237974

34-KEREM YILDIZ TCKN:44212238028

35- SİNAN YILDIZ TCKN:44206238256

36-HASİBE NALÇA TCKN:34447563590

37-SONGÜL YILDIZ TCKN:23536926972

38-TURAN DOĞRU TCKN:34468562862

39-NAZIM DOĞRU TCKN:34438563882

Banka Şubesi: ZiraatBankası Antakya Şubesi