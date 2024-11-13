T.C. Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/141 Esas
Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar/taşınmaz payları kamulaştırılmış olup, mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır.
İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı'da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde Kamulaştırma kararıkesinleşecek olup, Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırma işlemleri tamamlanacaktır.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına aşağıda bildirilen banka şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.04/09/2024
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR:
A)2024/141 Esas sayılı dosyadan
1- Hatay ili, Antakya İlçesi, Karaali Mah., 182 ada, 46 parsel
Yüzölçümü: 72.548,36 m²
Malik:
1-MURAT MUTLU AKGÖL T.C. NO:22291968784
2-ALİ RİZA AKGÖL T.C. NO:22294968620
3-MEHMET AKGÖL TCKN:22297968566
4-ATAALLAH AKGÖL TCKN:22300968460
5-HASİP KAVAK TCKN: 19553060010
6-İSMAİL HOCAOĞLU TCKN:20987012278
7-EMİR HOCAOĞLU TCKN:21008011508
8-MÜNİR HOCAOĞLU TCKN:20990012104
9-ŞEFİKA DOĞRUTCKN: 34477562570
10-GANİME ESMER TCKN:36625490926
11-DIRĞAN DOĞRUTCKN:34543560370
12-EDHEM DOĞRU TCKN: 34540560434
13-NEZİH KAVAK TCKN:19529060822
14-NASIR DOĞRU TCKN:34534560662
15-FEVZİ DOĞRU TCKN:34531560726
16-YUSUF KAVAKTCKN:19541060466
17-ZİYA DOĞRU TCKN:34525560954
18-MÜSÜRRET KORKMAZ TCKN:37414464654
19-ORHAN DOĞRUTCKN:34510561454
20-BAYHAN KORKMAZ TCKN:33937580536
21-AYHAN DOĞRU TCKN: 34519561172
22-GÜLER DOĞRU TCKN:34498561842
23-MEHMET DOĞRUTCKN:34507561528
24-NURAY KORKMAZ TCKN:39976379216
25-SADİK BEREKETOĞLU TCKN:20381032414
26-NESİM BEREKETOĞLU TCKN:20369032870
27-ATA BEREKETOĞLU TCKN:20375032642
28-ALİ BEREKETOĞLUTCKN:20345033662
29-MUHTEREM BEREKETOĞLU TCKN:20336033954
30-ZEYNE BEREKETOĞLU TCKN:20045043626
31-MEHDİĞAR KÜÇÜKAVCI TCKN:20348033508
32-GALİP YILDIZ TCKN:44263236370
33-SUNA YILDIZTCKN:44215237974
34-KEREM YILDIZ TCKN:44212238028
35- SİNAN YILDIZ TCKN:44206238256
36-HASİBE NALÇA TCKN:34447563590
37-SONGÜL YILDIZ TCKN:23536926972
38-TURAN DOĞRU TCKN:34468562862
39-NAZIM DOĞRU TCKN:34438563882
Banka Şubesi: ZiraatBankası Antakya Şubesi
#ilangovtr BASIN NO: ILN02120009