T.C. Hatay 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2023/1682 Esas

Davacı Soner İstanbullu tarafından açılan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen Yusuf İstanbullu'dan uzun zamandan beri haber alınamadığı, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı iddiasıyla gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla; Süleyman ve Ayyuş'dan olma,03/01/1956 Samandağ doğumlu 16421171946 T.C kimlik numaralı Yusuf İstanbullu'dan haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların ALTI AY içerisinde, Hatay 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/1682 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri TMK. 32 ve 33 maddeleri gereğince İLAN olunur.

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