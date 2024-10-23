T.C. Hatay 3. Aile Mahkemesi

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 / 00:01

T.C. HATAY 3. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/934 Esas

DAVALI : WALEED AL AHMED Emek Mah. 3321. Sokak. No 26/5 Antakya/ HATAY

Davacı Amira Aljarad tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/02/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.