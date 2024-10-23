T.C. Hatay 3. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 / 00:01

T.C. HATAY 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/1249 Esas

DAVALI : HASAN AÇIKGÖZ Döver Mah. Dçver Sokak No:12/1 Defne/ HATAY

Davacı Semire Açıkgöz tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/02/2025 günü saat: 10:45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.