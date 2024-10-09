T.C. Hatay 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 00:01

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T.C. HATAY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/176 Esas

DAVACI : MEHMET KURT

DAVALI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Davacı tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemli davanın yapılan açık yargılamasında;

Murisler; Mehmet Derran oğlu Memduh, Mehmet Derran oğlu Talat ve Mehmet Derran oğlu Kemal'e ait kayıtlara erişilemediği, sağ olup olmadıkları ile yasal mirasçılarının kimler olduğu tespit edilemediği, murisler yönünden T.M.K.'nın 594. maddesi uyarınca devletin yasal mirasçılığının söz konusu olduğu, hak sahiplerinin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize bildirmeleri, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde; mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. nun 594/2 maddesi gereğince murislerin mirasının devlete intikal edeceğihususu,ilanen tebliğ olunur.