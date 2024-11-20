T.C. Havza Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 / 00:01

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/325 Esas

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ereli Mahallesi 171 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 12/11/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN

2024/325 Samsun Havza Ereli 171/1 11,53 m²

MALİK: BAYRAM DİKİCİ, MUSTAFA DİKİCİ, HÜSEYİN DİKİCİ