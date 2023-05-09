T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Mayıs 2023 / 00:01

T.C.

HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/82 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun İli, Havza ilçesi Kayabaşı Mahallesi 145 ada 5 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracaat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 26/04/2023

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN

2023/82 Samsun Havza Kayabaşı 145/5 2.581,34 m2

MALİKLER: ZEHRA BULUT, AHMET SÖZEN, NACİYE GÜTEKİN, HATİCE PALA, TALAT PALA, KURMA TAŞAN, HANİFE DEMİREL, HÜSEYİN TAŞAN, ŞERİF TAŞAN, TALET TAŞAN, HALİDE ELMAS, FATMA BAYRİ, HASAN BİLGİN, FATMA AY, KADİR BİLGİN, MÜMİN BİLGİN, GÜLHANIM GÜLTEKİN , AYŞE ÇÜRÜKOVA, MURAT BİLGİN, GÜLER BİLGİN EROL, ZEHRA BİLGİN AKMAN, EMRAH BİLGİN EDA BİLGİN, ERAY BİLGİN, KALBUNUR BİLGİN, GÜLBAHAR EROL, SEVDİYE PALA, AYŞE PALA NURTEN ELMAS, ALİ OSMAN PALA, YAŞAR PALA