T.C. Hayrabolu (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu’ndan

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/16 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, FARAŞ (ATAKÖY) Mahalle/Köy, eskibağlar Mevkii, 710 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz

Yüzölçümü : 69.350 m2

Kıymeti : 7.628.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, 5403/5578 sy.gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır, 4753 saylı kanunla takyitlidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 10:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 10:56

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.