T.C. Hayrabolu (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu’ndan
T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/16 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, FARAŞ (ATAKÖY) Mahalle/Köy, eskibağlar Mevkii, 710 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz
Yüzölçümü : 69.350 m2
Kıymeti : 7.628.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, 5403/5578 sy.gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır, 4753 saylı kanunla takyitlidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:56
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 10:56
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02115587