T.C. Hazro Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2022/328 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;

Davacı Bünyamin SARI ile Maliye Hazinesi, Hazro Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında mahkememizde görülmekte olan Zilyetliğe dayalı Tapu tescil davası nedeniyle; Diyarbakır İli, Hazro İlçesi, Kırıkkaşık köyü, 193 ada 2 parsel, 193 ada 1 parsel, 202 ada 5 parsel, 243 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan alanın; eklemeli zilyetlikle beraber 50- 60 yıldır kendi tasarrufunda olduğundan bahisle 16879908446 T.C nolu Bünyamin SARI adına tescili talep edilmiş olup, bu konuda itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 Ay içerisinde Mahkememizin 2022/328 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi taktirde davaya devam edileceği, davanın ispati halinde tescil harici alanın davacı adına tesciline karar verileceği TMK' nun 713. Maddesi uyarınca ilan olunur.04/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064557